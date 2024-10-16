الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مسلسل The Simpsons يتنبأ بقضية شون ديدي (فيديو)

شون ديدي
شون ديدي

ديدي، مرة أخرى يحير مسلسل، ذا سيمبسونز ـ The Simpsons، المشاهدين، بسبب تنبؤاته بأحداث المستقبل، والتي كان أخرها قضية المغني والمنتج شون ديدي.

وتنبأ مسلسل The Simpsons، بقضية ديدي، في إحدى الحلقات التي عرضت خلال عام 2017، وكانت تحمل عنوان The Great Phatsby.
 

قضية ديدي في مسلسل The Simpsons

 وترصد حلقة مسلسل The Simpsons، إقامة حفلة تجبر علي الحضور، ارتداء ملابس بيضاء فقط، علي غرار حفلات  White Party، التي كان يقيمها ديدي وتشهد وقوع جميع الاعتداءات والجرائم المتهم فيها.

كما ظهر في الحفل White Party، عدد من الشخصيات الكرتونية، التي تشبه مشاهير هوليوود، من بيونسيه وروجها جي زي وديانا روس، وغيرهم، مما تحوم حولهم الآن الشبهات، في تورطهم مع ديدي.

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وتنتهي الحلقة، بإلقاء رجال الشرطة القبض علي رجل أسود، يشبه المغني ديدي، بسبب جرائمه، وهو ما حدث في الواقع خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم القبض بالفعل على ديدي.

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مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

وأعلن رسميا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. 

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

نجل ديدي يحتفل في ملهى ليلي بعد جلسة محاكمة والده

تسريب أول صورة من حفلات White Party لـ ديدي

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