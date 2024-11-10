الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خطاب تهنئة هزلي من برنامج SNL لترامب بعد فوزه برئاسة أمريكا (فيديو)

SNL، فيتو
SNL، فيتو

 هوليوود والانتخابات الأمريكية، ألقى طاقم عمل البرنامج الساخر الشهير SNL، خطابا فكاهيا، في بداية حلقة أمس السبت، بمناسبة فوز ترامب برئاسة أمريكا.

وتميز الخطاب، بالسخرية من فوز ترامب، وتأكيد طاقم البرنامج الذي هاجم ترامب في الشهور الماضية، أنهم كانوا من أكبر الداعمين له، وأنهم أعطوا لهم صوته.

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

 وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلٍّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

جيمي كيميل يبكي بعد إعلان فوز ترامب برئاسة أمريكا (فيديو)

بيلي آيليش تصف ترامب بـ"كاره النساء" (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

SNL SNL يسخر من محاكمة جوني ديب وأمبر هيرد برنامج SNL SNL وترامب SNL وفوز ترامب

مواد متعلقة

بيونسيه تتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي ربطت اسمها بقضية ديدي

بيونسيه تتبرع بـ 4 ملايين دولار لحملة كامالا هاريس الانتخابية

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع طويل مع المرض

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع أوفي إيجاريا

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

كتائب القسام تعلن استهداف 15 جنديًّا إسرائيليًّا من المسافة صفر

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads