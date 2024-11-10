خطاب تهنئة هزلي من برنامج SNL لترامب بعد فوزه برئاسة أمريكا (فيديو)

هوليوود والانتخابات الأمريكية ، ألقى طاقم عمل البرنامج الساخر الشهير SNL، خطابا فكاهيا، في بداية حلقة أمس السبت، بمناسبة فوز ترامب برئاسة أمريكا.

وتميز الخطاب، بالسخرية من فوز ترامب، وتأكيد طاقم البرنامج الذي هاجم ترامب في الشهور الماضية، أنهم كانوا من أكبر الداعمين له، وأنهم أعطوا لهم صوته.

SNL cast members share a post-election message pic.twitter.com/jTXqJCxpIL — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 10, 2024

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلٍّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.