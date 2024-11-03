اجتماع أبطال سلسلة أفلام Avengers لدعم كامالا هاريس

اجتمع أبطال سلسلة أفلام Avengers الشهيرة، عبر مقطع فيديو ترويجي لدعم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرشحة كامالا هاريس.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي وصلت مدته لـ دقيقة و٤٢ ثانية، كلا من روبرت داوني جونيور، وكريس إيفانز" وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو، وداناي جوريرا، ودون تشيدل، وبول بيتاني.

روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

في سياق متصل، أعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، على عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.