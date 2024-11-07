بيلي آيليش تصف ترامب بـ"كاره النساء" (فيديو)

هوليوود والانتخابات الأمريكية ، ألقت بيلي آيليش خطابًا، قبل أداء أغنية "Your Power" في حفلها الموسيقي الذي أقيم منذ ساعات، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وقالت بيلي، وهي توجه حديثها لجمهور الحفل، حول فوز ترامب برئاسة أمريكا: "الشخص الذي يكره النساء بشدة على وشك أن يصبح رئيسًا.. هذه الأغنية موجهة إلى كل النساء... أنا أحبك وأدعمك".

يذكر أن بيلي آيليش، علقت على الفور عبر حسابها على “إنستجرام”، على فوز ترامب برئاسة أمريكا، وقالت “إن فوزه حرب على النساء”.

#HARDANDSOFTNASHVILLE: Billie addressing the recent U.S. elections results at the @BrdgstoneArena tonight in Nashvillie, TN.



“Someone who hates women so so deeply is about to become the president of the United States.” pic.twitter.com/MacBrOfzG2 — Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) November 7, 2024

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلٍّ من دونالد ترامب وكامالا هاريس، قبل حسم ترامب مقعد الرئاسة لصالحه.

وحسمت هوليوود اختيارها مبكرًا لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأييدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض، وهو ما خلق حالة من الغضب، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.