الشوفان، لتحسين المزاج ومرونة الجلد ورشاقة الجسم

فوائد الشوفان عديدة فهو من أكثر الحبوب التي ترتبط الريجيم وإنقاص الوزن، إلا أن فوائد الشوفان تتجاوز ذلك بكثير، نظرًا لما يحتويه من فوائد صحية متعددة وعناصر غذائية غنية يحتاجها الجسم يوميًا.

ويمتاز الشوفان بسهولة التحضير والتنوع في الاستخدام، مما يجعله مكونًا مثاليًا للوجبات الصحية المتكاملة.



أهم فوائد الشوفان لصحة الجسم

الشوفان لفطور صحي، فيتو

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الشوفان متعددة وتغطي جوانب صحية هامة للجسم. بدءًا من تحسين صحة القلب ودعم الجهاز الهضمي، وصولًا إلى تعزيز جهاز المناعة وصحة البشرة.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، فوائد الشوفان بالتفصيل، وكيفية إسهامه في تحسين الصحة العامة، ومكافحة بعض الأمراض، وتعزيز نمط حياة صحي.

1. غني بالمغذيات الأساسية:

يحتوي الشوفان على مجموعة واسعة من المغذيات الأساسية مثل الكربوهيدرات المعقدة، الألياف، البروتينات، الفيتامينات (مثل فيتامين B1، B5) والمعادن (مثل المغنيسيوم، الزنك، الفوسفور، والمنغنيز). تساهم هذه المغذيات في دعم وظائف الجسم الأساسية وتوفير الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية. كما أن البروتينات الموجودة في الشوفان تعتبر من البروتينات النباتية العالية الجودة، ما يجعله خيارًا رائعًا للنباتيين.

2. تحسين صحة القلب:

تعد صحة القلب من أكبر اهتمامات الصحة العامة، وقد أثبتت الدراسات أن الشوفان يساعد في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على نوع خاص من الألياف يُعرف باسم "بيتا جلوكان" (Beta Glucan). تعمل هذه الألياف على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، والذي يعتبر ارتفاعه عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. كما أن البيتا جلوكان يساهم في تحسين مرونة الشرايين وتوسيعها، مما يسهل تدفق الدم ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

3. دعم الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع:

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان تساهم في تحسين الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. فهي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتسهيل التخلص من الفضلات، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك. إضافة إلى ذلك، فإن تناول الشوفان يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة بفضل الألياف والبروتينات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون للتحكم في الوزن والحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات.

4. ضبط مستويات السكر في الدم:

تعتبر مقاومة الإنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم من المشاكل الشائعة في العصر الحديث، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري.

وقد وجدت الدراسات أن تناول الشوفان يساعد على تحسين استجابة الجسم للإنسولين بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان التي تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر حدوث تقلبات حادة في مستويات الجلوكوز.

5. دعم الصحة النفسية وتقليل التوتر:

يحتوي الشوفان على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين المزاج ودعم الصحة النفسية.

على سبيل المثال، فيتامين B1 والمغنيسيوم يلعبان دورًا كبيرًا في تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالراحة.

كما يُعتبر الشوفان مصدرًا جيدًا للتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين، المعروف بـ "هرمون السعادة"، والذي يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر.



فوائد الشوفان، فيتو



6. تعزيز صحة الجلد:

يعتبر الشوفان أيضًا مفيدًا لصحة الجلد، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات، مثل الأفينانثراميد (Avenanthramide)، الذي يساعد في تهدئة الجلد وتقليل التهيجات والحكة. ولهذا السبب، يستخدم الشوفان في العديد من منتجات العناية بالبشرة، مثل المرطبات والأقنعة، ويعتبر من العلاجات الطبيعية للبشرة الحساسة أو التي تعاني من الأكزيما.



7. تعزيز جهاز المناعة:

الألياف البيتا جلوكان الموجودة في الشوفان لا تساعد فقط في تحسين صحة القلب، بل تساهم أيضًا في تعزيز جهاز المناعة. تعمل هذه الألياف على تنشيط خلايا الدم البيضاء التي تقوم بدور مهم في مكافحة العدوى وحماية الجسم من الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشوفان يحتوي على مجموعة من المعادن التي تدعم وظائف الجهاز المناعي، مثل الزنك والسيلينيوم.

8. مساعدة في خسارة الوزن:

تناول الشوفان يساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط، ويعتبر ذلك خطوة مهمة لمن يسعون لخسارة الوزن. فتناوله كوجبة فطور يومية يمد الجسم بالطاقة دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية، مما يساعد في التحكم بالوزن بفعالية.

