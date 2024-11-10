ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قبل قمة تشيلسي وآرسنال 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، تمكن إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل هدف في خسارة فريقه أمام برايتون في مباراة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد هالاند من الأهداف إلى 12، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين هذا الموسم.

8 أهداف لمحمد صلاح

كما نجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول، في تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز في مباراة أستون فيلا في الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 84 من عمر المباراة، على ملعب "الأنفيلد"، رافعًا رصيده إلى 8 أهداف.



كما نجح لاعب فريق برينتفورد، يوان ويسا، في تسجيل هدفين في مباراة فريقه ضد نظيره بورنموث في البطولة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال الليلة كالتالي:



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قبل قمة تشيلسي وأرسنال



1- إيرلينج هالاند، 12 هدفًا.

2- بريان مبيومو، برينتفورد، 8 أهداف.

2- كريس وود، نوتينجهام فورست، 8 أهداف.

2- محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

3- يوان ويسا، برينتفورد، 7 أهداف.

3- كول بالمر، تشيلسي، 7 أهداف.

4- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 6 أهداف.

4- داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.

5- لويس دياز، ليفربول، 5 أهداف.

5- أولي واتكينز، أستون فيلا، 5 أهداف.

ويلتقي آرسنال وتشيلسي في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بقمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وشهدت الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة أمام نظيره برايتون 2-1.

وتقدم مانشستر سيتي في البداية بهدف لإيرلينج هالاند، ثم أدرك برايتون التعادل بهدف لجواو بيدرو، وعقب ذلك أحرز مات أورايلي هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 83.



كما شهدت الجولة فوز ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل، وسجل له داروين نونيز ومحمد صلاح.

ورفع ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، معززًا تقدمه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال الليلة كالتالي:



ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن



1. ليفربول، 28 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 23 نقطة.

3. نوتينجهام فورست، 19 نقطة.

4. برايتون، 19 نقطة.

5. تشيلسي، 18 نقطة.

6. آرسنال، 18 نقطة.

7. فولهام، 18 نقطة.

8. أستون فيلا، 18 نقطة.

9. توتنهام، 16 نقطة.

10. برينتفورد، 16 نقطة.

11. بورنموث، 15 نقطة.

12. نيوكاسل يونايتد، 15 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 12 نقطة.

14. وست هام، 12 نقطة.

15. ليستر سيتي، 10 نقاط.

16. إيفرتون، 10 نقاط.

17. كريستال بالاس، 7 نقاط.

18. ولفرهامبتون، 6 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 5 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 4 نقاط.