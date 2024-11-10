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إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

قوافل طبية،فيتو
قوافل طبية،فيتو
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أعلنت وزارة الصحة إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٠ و١١ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.


كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إنجازات حملة «100 يوم صحة» والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل 100 يوم، مساء يوم 31 يوليو 2024، بهدف الوصول إلى مجتمع يتمتع كل أفراده بصحة جيدة خالية من الأمراض، وينعم فيه المواطن بالرفاهية، ويعيش حياة سعيدة ومنتجة، وذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تضمنت خدمات التواصل والتفاعل المجتمعي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن 15335 إلى جانب الاتصال المباشر بواسطة فرق التثقيف والتوعية والتواصل المجتمعي، حيث رصدت مواقع التواصل الاجتماعي 584 ألفًا و424 تفاعلا، بالإضافة إلى استقبال 35 ألفًا و282 استفسارا عبر الخط الساخن، وتوعية 6 ملايين و850 ألفًا و477 مواطنا من خلال فرق التثقيف الصحي.

 

الحملة قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 157 مليون و499 ألفًا و938 خدمة طبية

 

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدمت خلال الـ100 يوم الماضية 157 مليون و499 ألفًا و938 خدمة طبية، منها 57 مليون و402 ألف و262 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، الإضافة إلى 35 مليون و387 ألفًا و187 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب 9 ملايين و562 ألفًا و337 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 6 ملايين و85 ألفًا و578 خدمة، بالإضافة لتقديم 8 ملايين و292 ألفا و742 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 ملايين و763 ألفا و905 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بينما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 6 ملايين و918 ألفًا و259 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 18 مليون و762 ألفًا و808 خدمات.

وقال «عبد الغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 464 ألفًا و173 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة مليون و114 ألفًا و794 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 189 ألفًا و393 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 2 مليون و706 آلاف و23 خدمة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، حرص وزارة الصحة والسكان، على الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومواصلة العمل لضمان وصول خدمات الوزارة لجميع المواطنين بجودة وكفاءة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة المجتمعية في تقديم الخدمات لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.

 

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