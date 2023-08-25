أسباب التهاب المرارة، متى يلجأ الطبيب لإجراء عملية الاستئصال (فيديو)

أسباب التهاب المرارة، يعد التهاب المرارة من أكثر الأمراض التي تسبب ازعاجًا كبيرًا للمصاب به حيث تتسبب في آلام شديدة بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وغيرها من الأعراض الشديدة.

ترصد "فيتو" في التقرير التالي التعرف على أسباب التهاب المرارة وأعراضها و متى يلجأ الطبيب إلى جراحة استئصال المرارة.

وقال الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد سابقا أن التهاب المرارة ينقسم إلى نوعين بسيط ومزمن، مؤكد أن معظم الأشخاص تصاب بالنوع المزمن منه.

وأشار طبيب الكبد لــ"فيتو" إلى ان السبب الرئيسي لمرض التهاب المرارة غالبًا ما يكون خلفه وجود حصوات بالمرارة والذي يشعر به المريض كألم حاد كل فترة بالجانب اليمين.

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واضاف جراح الكبد أن التهابات الكبد تكون لها علاقة بالأكل الدهني بشكل كبير كذلك والذي يشعر به المريض كألم بالجانب الأيمن وينعكس في الظهر والكتف كذلك.

الالتهاب الحاد للمرارة وعلاقته بالحصوات

وتظهر الالتهابات الحادة لدى المريض حصوات المرارة حيث تتحرك من مكانها وتغلق القناة المرارية والذي بدوره يؤدي إلى انتفاخ المرارة والم شديد للغاية قد يستمر لساعات او أيام أو حتى اسابيع

وتكون أعراض تحرك الحصوات كذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم وتقيؤ وألم بالجانب اليمين يشعر به المريض في الكتف والظهر.

وأضاف أن المسكنات غير فعالة في هذه الحالات السالف ذكرها والتي تستدعي الذهاب والاحتجاز بالمستشفى ليحصل على مضادات حيوية ويتم منعه عن الأكل ويحصل على المحاليل.

التهاب المرارة

وأكد أستاذ جراحة الكبد أن حصوات المرارة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير وبالأخص في السيدات المصريات حيث يصيب السيدات بنسبة ٢٥٪، مضيفًا ان عملية استئصال المرارة بالمنظار من أشهر العمليات حول العالم.

متي يحتاج المريض إلى استئصال المرارة

ونوه جراح الكبد ان هناك نوعان من الحصوات عندما يقرر الطبيب كيفية العلاج، مضيفًا انها اذا كانت بأعراض أي يشعر المريض نتيجتها بألم فيجب استئصال المرارة حتى لا يصاب بأي مضاعفات أخرى.

وفي المقابل إذا كانت الحصوات بدون أعراض وتم اكتشافها بالصدفة لا تحتاج عملية إلا إذا كان حجم الحصوات صغير جدا يجب إزالتها خوفًا من حركتها ونزولها بالقناة المرارية،كما يؤثر شكل المرارة على هذا القرار كذلك حيث ان كانت متكلسة قد تتحول الى ورم بمرور الوقت.

عملية استئصال المرارة

التهاب المرارة

وأكد الدكتور محمد فتحي ان عملية استئصال المرارة سهلة بالإضافة إلى ان المريض يعيش بعدها بصورة طبيعية ولا يواجه أي معوقات بالاكل حتى الدهون تأكل بشكل طبيعي.

وأضاف طبيب الكبد ان المرارة عضو يخزن العصارة الصفراوية فقط ولا يفرزها موضحا أن المسؤول عن إفرازها هو الكبد لذلك عند إزالتها تنزل العصارة على الطعام في المعدة بشكل عادي.

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