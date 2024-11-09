السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس«العمل الأمريكية»: الفرص أكبر لإنهاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان مع تولي ترامب

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على لبنان، فيتو

قال إدوارد جابرييل، رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان: إن هناك إمكانيات لتعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وإسرائيل، بفضل الدعم الذي يأتي نتيجة العلاقات الأمريكية اللبنانية، خاصة في ظل وجود خطة أمريكية تتزامن مع الانتخابات هذا الأسبوع وفوز دونالد ترامب.

 

وقف التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف جابرييل، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك تغييرات في وجهات النظر وفرصًا أكبر لإنهاء التصعيد، لكن ذلك لن يتحقق قبل 20 يناير المقبل، مؤكدا أن بعض المصادر تشير إلى أن إسرائيل لا تزال في حوار مع جو بايدن في الوقت الراهن، لاستكشاف جميع السبل الممكنة للتقدم في هذا الملف.

 

حلول مستدامة لوقف التصعيد

وأشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين، مثل آموس هوكستين، المبعوث إلى لبنان، لوضع أسس قوية وإيجاد حلول مستدامة للتصعيد.

 

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وأوضح أنه إذا كان هناك رغبة بين طرفي النزاع للوصول إلى اتفاق، فإن الحاجة للتوسط تصبح ضرورة أي يجب وجود وسطاء دوليين لضمان فعالية هذه الوساطة.

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رئيس العمل الأمريكية لبنان إسرائيل ترامب آموس هوكستين

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