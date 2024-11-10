خريطة طرح أراضي الإسكان المتميز "مسكن" بالمدن الجديدة
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة.
وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.
وننشر خريطة بقطع الأراضي كالتالي:
أخميم الجديدة 159 قطعة
سوهاج الجديدة 129 قطعة
قنا الجديدة 149 قطعة
الفيوم الجديدة 66 قطعة
ناصر الجديدة 417 قطعة
اسوان الجديدة 298 قطعة
ملوى الجديدة 321 قطعة
العاشر من رمضان 1270 قطعة
السادات 1938 قطعة
برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية