الأحد 10 نوفمبر 2024
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خريطة طرح أراضي الإسكان المتميز "مسكن" بالمدن الجديدة

أراضى الإسكان، فيتو
أراضى الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.
 

وننشر خريطة بقطع الأراضي كالتالي:

أخميم الجديدة 159 قطعة 

سوهاج الجديدة 129 قطعة 

قنا الجديدة 149 قطعة 

الفيوم الجديدة 66 قطعة 

ناصر الجديدة 417 قطعة 

اسوان الجديدة 298 قطعة 

ملوى الجديدة 321 قطعة 

العاشر من رمضان 1270 قطعة 

السادات 1938 قطعة

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.

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