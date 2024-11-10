خريطة طرح أراضي الإسكان المتميز "مسكن" بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.



وننشر خريطة بقطع الأراضي كالتالي:

أخميم الجديدة 159 قطعة

سوهاج الجديدة 129 قطعة

قنا الجديدة 149 قطعة

الفيوم الجديدة 66 قطعة

ناصر الجديدة 417 قطعة

اسوان الجديدة 298 قطعة

ملوى الجديدة 321 قطعة

العاشر من رمضان 1270 قطعة

السادات 1938 قطعة

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.