رئيس إسكان البرلمان: 3 سيناريوهات للتعامل مع شقق الإيجار القديم
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سيناريوهات التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور.
سيناريوهات الإيجار القديم
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن هناك أكثر من سيناريو بشأن التعامل مع حكم الدستورية العليا بالتشريع البرلماني، حيث سننظر في تطبيق زيادة تدريجية للإيجار أو زيادة قطعية أو سنوية.
قانون جديد للإيجار القديم
وتابع سننظر تشريع قانون جديد للإيجار القديم بحيث يتوافق مع حكم محكمة الدستورية العليا ويحدد قيمة ايجارية عادلة ولا يكون بها شطط لا بالزيادة أو النقصان.
مصلحة المالك والمستأجر
وأختتم: سنبحث عن ما فيه مصلحة للمالك والمستأجر، وسيكون هناك مراعاة للقيم الإيجارية وفقا لكل منطقة ووضع كل سكن.
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