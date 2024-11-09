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نائب وزير الصحة: الإدارة المركزية للمعامل مرجعية أولى في التحاليل الطبية والبيئية

د.عمرو قنديل، فيتو
د.عمرو قنديل، فيتو

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، النسخة السادسة من المؤتمر العلمي السنوي للمعامل المركزية، والذي يعقد على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات الصحية وتبادل الخبرات العلمية، تحت شعار « نهج الصحة الواحدة».

 

نهج الصحة الواحدة

واستهل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، كلمته خلال افتتاح المؤتمر، بتوجيه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على رعايته للمؤتمر، ولكافة العاملين بقطاع الطب الوقائي، والكوادر البشرية العاملة بالمعامل المركزية، لجهودهم المبذولة لإنجاح المنظومة الصحية.

وقال نائب وزير الصحة، إن الإدارة المركزية للمعامل تعتبر مرجعية أولى في التحاليل الطبية والبيئية، مشيدًا بحصولها على اعتمادات دولية وتنفيذها لتحاليل معتمدة دوليًا، منها تحاليل كورونا والفيروسات الكبدية والمشاركة في المبادرات الوطنية مثل تشخيص سرطان الثدي، مستعرضا آخر تطورات التنفيذ بالمبنى الجديد للمعامل المركزية في مدينة بدر، والذي يأتي إنشاؤه في إطار تحقيق رؤية «مصر 2030».

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكد ضرورة التعاون بين المؤسسات الصحية والبحثية للاستجابة للتحديات الصحية، مع التركيز على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز النظام الصحي في مصر، بما يساهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق صحة شاملة ومستدامة، عبر دمج صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير نوه خلال كلمته إلى التحاليل الطبية الجديدة التي تم استحداثها في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، والمتمثلة في الفحوصات المتعلقة بنواقل الأمراض، بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وفقا للمتغيرات الجديدة والتي تتطلب التسلح بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع كفاءة العمل بالقطاع الصحي، وذلك من خلال برامج التدريب المتطورة التي تشمل الكوادر الطبية والإدارية بالمعامل في جميع محافظات الجمهورية.

تطبيق عملي لرؤية الجمهورية الجديدة ورؤية «مصر 2030»

ومن جانبها، قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر في نسخته السادسة تحت شعار « نهج الصحة الواحدة» يعتبر  تطبيق عملي لرؤية الجمهورية الجديدة ورؤية «مصر 2030» مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة المعامل المركزية من خلال مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر،  والذي سيحدث نقلة نوعية في مجال التحاليل، ويعزز استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المعملية.

وفي كلمتها، استعرضت الدكتورة نانسي، نبذة عن ماتم إنجازه في المعامل المركزية، حيث تضمن العرض الهيكل التنظيمي لإدارة المعامل المركزية، ومنظومة الربط الإلكتروني بمعامل المحافظات، وميكنة التراخيص المعملية، ومنظومة الدفع الإلكتروني.

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وأشارت الدكتورة نانسي الجندي، إلى أن المؤتمر يتضمن 7 جلسات علمية نقاشية على مدار يومين، تشمل مجالات (الأغذية، والمياه، والفيروسات، والبيئة، والذكاء الاصطناعي) موضحة أن أهم محاور المؤتمر هذا العام هو ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة لـ«الإنسان، والحيوان، والنبات، والبيئة».

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