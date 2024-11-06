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وكيل وزارة الصحة يتفقد حميات قنا ويكافئ الفريق الطبي بالمستشفى

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى حميات قنا، وذلك بهدف الوقوف على تنفيذ الخدمات الطبية المقدمة بها وتوافر الرعاية الصحية المرغوبة للمرضى المترددين بها.

الإشراف والمتابعة من الفرق الطبية

وخلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية وفريق الإشراف والمتابعة من الفرق الطبية بالمديرية، تفقد الإستقبال بالمستشفى ووجود  الفريق الطبي وتوفر رصيد من أدوية الطوارئ، وإستكمل الزيارة برفقه الدكتور سيد الكاشف مدير المستشفى،  بتفقد العناية المركزة، حيث إطمئن سيادته على الحالة الصحية للمرضى بالقسم ومدى تلقيهم الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة على حِده.

واستمع إلى تشخيص كل حالة من حالات العناية المركزة والعلاج لكل مريض، مشددًا على ضروره بذل أقصى جُهد ممكن لخدمة المرضى داخل القسم.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكبد والجهاز الهضمي ومراجعة الخدمة المقدمة داخل غرف المرضى وكذا مراجعة غرفة التعقيم المركزي ومستوى مكافحة العدوى ومدى إلمام فريق التمريض بالتعامل الأمثل مع أجهزة التعقيم والتشغيل الصحيح لها، كما وراجع وكيل الوزارة أعمال السلامة والصحة المهنية داخل وحدة المناظير ومناظير المريء والقولون.

وراجع  قسم "الحُمى " والمرضى بالقسم ومراجعة ملفات المرضى والتحاليل الذي تم تنفيذها ومدى الرعايه للمرضى بالقسم والتأكد من عدم شرائهم أي أدوية من الخارج.

كما تفقد المغسلة بالمستشفى وتشغيلها بصورة جيدة، وأعمال النظافة خارج المبنى الطبي موجهًا بخصم 20 % من شركة النظافة بالمستشفى، كما وتفقد أعمال التزيين خارج المبنى الطبي وأثني على المظهر العام للمستشفى والذي يُضفي تحسن على الحالة النفسية للمترددين على المستشفى.

موجهًا بصرف مكافئة 15 يوما لكامل الفريق الطبي بالمستشفى علي جهودهم وإلتزامهم ومدي رعايتهم للمرضي، موجهًا الشكر لمدير المستشفي وللفريق الطبي علي ما يبذلوه من جهد للتخفيف عن المرضي المترددين.

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