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رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وأستون فيلا بعد 15 دقيقة

ليفربول
ليفربول

يتعادل فريق ليفربول مع نظيره أستون فيلا سلبيا بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا 

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: كاومين كيلير.

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

في خط الوسط: كرتيس جونز - رايان جرافنبرش - ألكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

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تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول 

وبدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتنيز.

في خط الدفاع: كونسا، كارلوس، توريس، دين لوكاس.

في خط الوسط: أونانا، تيليمانس، بايلي.

في خط الهجوم: رامسي، واتكينز، روجرز.

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ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا 


تذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

 

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