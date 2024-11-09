هاجماه بصاعق وخنجر وعصا، اعترافات المتهم الثاني في قتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصر الأسبق، مفاجآت جديدة فى القضية من بينها اعترفات المتهمين عن طريقة تنفيذ الجريمة وقتل المجنى عليه بعد التسلل الى مسكنه.

وقال المتهم الثانى إنه اشترك مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليه نجل سفير مصر الأسبق بغرض سرقة أمواله ومتعلقاته ولكنه استيقظ وشاهدهما فقررا التخلص منه خشية فضح أمرهما.

وقال المتهم الثانى ؛ بأنه والمتهم الأول قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه، وأبان تفصيلًا لذلك أنه اتفق مع المتهم الأول على سرقة المجني عليه بمسكنه وفي حالة استيقاظه من سباته سيقومان بقتله.

واستطرد المتهم ؛ أنهما أعدا لذلك الغرض العُدة صاعق كهربائي وسكين وعصا خشبية، ودلفا لمسكن المجني عليه واستل المتهم الأول خنجرًا من مسكن المجني عليه وتوجها لغرفة نومه وصعقه بصاعقِ كهربائي فاستيقظ المجني عليه مفزوعًا محاولًا الهروب، إلا أنه بادره بطعنة بسكين في ظهره مرتين ولاحقه لباب الشقة وضربه بالعصا الخشبية على كتفه عندما حاول فتح باب الشقة للاستغاثة.

واستكمل اعترفاته، بانه عاجله بضربه على قدمه لتعجيزه عن الهرب وهم المتهم الأول بطعنه بالخنجر طعنه في صدره قاصدًا قتله فسقط المجني عليه مصروعًا مطروحًا على الأرض.

المسروقات من نجل سفير مصر الأسبق

وشهدت جلسة اليوم السبت، مرافعة النيابة العامة فى القضية وتلاوة أمر الاحالة وجاء أبرزه بان المتهمين ارتكبا جناية القتل بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريالًا سعوديًّا، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو علي جلال عبدالعزيز بسيوني، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.

الأحراز فى قضية مقتل نجل سفير مصر الأسبق

ووفق قرار الإحالة، فإن المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتضمن مرافعة النيابة بان المتهمين قتلا المجني عليه عمرو على جلال عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما إن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا.

واضاف ممثل النيابة ؛ وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته.

محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير



قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات داخل فيلته في أحد الكمبوندات بالشيخ زايد لجلسة 7 ديسمبر.

مسرح الجريمة - أرشيفية



وكانت النيابة العامة تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقة بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده إختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن بإستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجنى عليه"حتى وفاته.

واعترف المتهمان بأنهما قاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول وسيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

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