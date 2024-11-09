الملاك الصغير قتلتها ربة منزل وألقت جثتها فى مصرف

لم تكن تدري الطفلة البريئة 'م.ا.ع" طفلة محافظة سوهاج التى لم يتجاوز عمرها الـ 4 أعوام، أن تنتهي حياتها بهذه الطريقة المأساوية.

لم ترتكب ذنبا إلا أنها خرجت تلهو وتمرح مع صاحباتها بالقرب من مسكنها كعادتها كل يوم، ولكن هذا اليوم تزينت بقرطها الذهبي، وكان سببا في موتها.

لم تكن تدري أن هناك من يتربص بها لانتزاع هذا القرط من أذنها، حتى وإن كانت التكلفة هي إزهاق روح الطفلة إذ اقتربت منها ربة منزل نزعت من قلبها الرحمة، وكأنها لم تكن أما لأطفال، حاولت إغراءها بالحلوى وبطرق أخرى لسرقة قرطها الذهبي، ولما فشلت كل محاولاتها انتزعت القرط من أذنها وكتمت أنفاسها، وشلت حركتها حتى فاضت روح الطفلة البريئة إلى ربها.

ولم تكتف بذلك بل أرادت أن تتخلص من جريمتها بإلقاء جثة الطفلة في أحد المصارف المجاورة لمكان الحادث.

الوقت يمضي كئيبا على أسرة الطفلة التى لم تعد كعادتها كل يوم، ولما تأخر الوقت خرجت الأسرة بكامل أفرادها بحثا عن الطفلة، ولم يجدوا لها أثرا سألوا صاحباتها فأكدوا لهم انها كانت تتحدث إلى سيدة وأنها تركتهم وذهبت معها.

حل الظلام وباتت الأسرة ليلتها في رعب وقلق على مصير طفلتهم حتى بزغ فجر اليوم التالى.

الساعة الآن تشير إلى الثامنة صباحا مركز شرطة دار السلام يتلقى بلاغا من "ه. ع. ه، 46 سنة، ربة منزل، بناحية قرية أولاد سالم بدائرة المركز، بالعثور على جثة طفلة 'م.ا.ع" 4 سنوات، غارقة بأحد المصارف بالقرية.

والدة الطفلة أفادت بتغيب طفلتها منذ 24 ساعة، حال لهوها مع أطفال آخرين بالقرب من مسكنها، وأثناء قيامها بالبحث عن ابنتها عثرت على جثتها طافية بمياه أحد المصارف بالقرية بدائرة المركز.

وانتقلت أجهزة الأمن الى مكان البلاغ، وتبين من الفحص جثة الطفلة ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جرح ردى بالجبهة، وآخر بفروة الرأس، وعدم وجود قرطها الذهبي.

قصة عصفور الجنة قتلتها ربة منزل لسرقة قرطها الذهبى

توصلت تحريات فريق البحث إلى وجود شبه جنائية وراء الواقعة، وقادت جهود فريق البحث الى تحديد ربة منزل وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت كاميرات المراقبة خط سير المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات ألقى رجال المباحث القبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة وقالت إنها قامت باستدراج الطفلة أثناء لهوها مع الأطفال بالقرية، واعتدت عليها بالضرب، حتى سقطت قتيلة واستولت على قرطها الذهبى، وألقت بالجثة في مياه المصرف، وفرت هاربة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

حكم قضائى بإعدام قاتلة طفلة دار السلام

وقضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، بإحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامها وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

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