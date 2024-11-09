السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. الموعد والقناة الناقلة

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره أستون فيلا، في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.

 

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 


تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا 


تذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

 

وحصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي، حسب تصويت الجماهير.

وتمكن محمد صلاح من الفوز بتلك الجائزة، للمرة الثانية في الموسم الحالي، بعدما حصد أعلى نسبة تصويت في استطلاع رأي تم إجراؤه مؤخرًا عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.


وحل إبراهيما كوناتي في المركز الثاني، بينما جاء ريان جرافنبرخ في المركز الثالث.


ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها، في 6 مباريات لـ ليفربول خلال الشهر الماضي.

 

وينطلق قطار الجولة الحادية  عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، اليوم السبت بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام ليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي ضد برايتون.

توتنهام أقوى هجوم والسيتي يحل ثانيًا وهذا الفريق الأقل تهديفًا


ويعد فريق توتنهام  الأقوى هجوما بين أندية الدوري الإنجليزي بعدد 22 هدفًا، ثم يليه مان سيتي بـ 21 هدفًا، فيما يصنف ساوثهامبتون الأقل تهديفًا حيث لم يسجل لاعبي الفريق سوى 7 أهداف فقط.


رقم مميز لثلاثي الصدارة


ويتملك ليفربول ومانشستر سيتي ونوتنجهام، الثلاثي المتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رقمًا مميزا حيث لم يتلق الثلاثي سوى هزيمة وحيدة طوال العشر جولات الماضية.

 

ليفربول الأقوى دفاعيا وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا


ويعد ليفربول هو أقوى خط دفاع في البطولة الإنجليزية قبل مباريات الجولة الحادية عشر، حيث لم تهتز شباكة سوى بـ  6 أهداف، ويليه نوتنجهام الذي لم تستقبل مرماه سوى 7 أهداف، ويعد وولفرهامبتون أكثر فرق البريميرليج  استقبالًا للأهداف حيث سكن شباكه 27 هدفًا خلال العشر جولات الماضية.


مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد إيفرتون  - السبت 9 نوفمبر - 5 مساء 
 برينتفورد ضد بورنموث -  السبت 9 نوفمبر -5 مساء

كريستال بالاس ضد فولهام  -  السبت 9 نوفمبر-5 مساء

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون   -  السبت 9 نوفمبر- 5 مساء

برايتون  ضد  مانشستر سيتي  -  السبت 9 نوفمبر- 7:30 مساء  
ليفربول ضد أستون فيلا - السبت 9 نوفمبر- 10 مساء
مان يونايتد ضد ليستر سيتي - الأحد 10 نوفمبر - 4 مساء  
نوتنجهام فورست  ضد  نيوكاسل يونايتد  - الأحد 10 نوفمبر -4 مساء

توتنهام  ضد  إبسويتش تاون - الأحد 10 نوفمبر- 4 مساء

تشيلسي   ضد  آرسنال - الأحد 10 نوفمبر -6:30 مساء

قبل انطلاق الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي، رقم مميز لثلاثي الصدارة، توتنهام أقوي هجوم وسيتي ثانيا، ليفربول في الصدارة، وهذا ترتيب صلاح بين الهدافين (فيديو وصور)

أول تعليق لـ صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل ليفربول لشهر أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول محمد صلاح أستون فيلا الدوري الانجليزي موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مباراة ليفربول وأستون فيلا ليفربول ضد استون فيلا

مواد متعلقة

أول تعليق لـ صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل ليفربول لشهر أكتوبر

محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

الأكثر قراءة

إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا وإسرائيل

درجات الحرارة اليوم السبت 09-11- 2024 فى مصر

ستصل إلى القاهرة الكبرى، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

أخبار مصر: قصة فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج، تحذير من رائحة غاز بالإسكندرية، توقعات بزلزال مدمر بسبب كويكيب فرعوني

ملحقوش يتهنوا بيها، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق بعد انخفاض 24 ساعة

البرلمان الإيراني: أكبر إذلال للكيان الصهيوني فشله في دخول لبنان

مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. الموعد والقناة الناقلة

أبرز محاكمات الأسبوع، كروان مشاكل وسرقة فيلا مدرب حراس المنتخب ومافيا التعويضات

منوعات

المزيد

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

الكشف عن تفاصيل تخلص "جيفارا" من حياته بمحيط السفارة الألمانية في بغداد

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads