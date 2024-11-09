شيخ الأزهر يشارك في قمة المناخ 29 بأذربيجان

أعلن المركز الإعلامي للأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، سيشارك في افتتاح الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 29 المنعقدة في الفترة ما بين ١١ وحتى ٢٢ نوفمبر الحالي، وذلك لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، حيث تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة رسمية وجهها السيد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، خلال لقاءه فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر بالقاهرة في شهر يونيو من العام الحالي.

شيخ الأزهر يشارك في قمة المناخ بأذربيجان COP 29 ويلقي كلمة حول موقف الإسلام من قضايا البيئة

ومن المقرر أن يلقي فضيلته كلمة مهمة تتناول موقف الإسلام من قضية الحفاظ على البيئة وأزمة تغير المناخ، وسبل الاستفادة من صوت الدين في تعزيز دور قادة ورموز الأديان لرفع الوعي بهذه الأزمة والعمل على إيجاد حلول لهذه القضية الخطيرة التي تهدد الحياة على سطح الكوكب.

كما من المقرر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين على هامش هذه المشاركة بعدد من المسئولين ورجال الدين والفكر والثقافة، بهدف توحيد الرؤى وتفعيل الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها قضايا المناخ وما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات.

شيخ الأزهر يشارك في COP 29 لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك شيخ للأزهر في قمة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP، حيث يولي فضيلته اهتمامًا كبيرا بأزمة التغيرات المناخية كونها أحد القضايا التي تمثل تحديًا عالميًا لطالما تأثرت جراء ملايين البشر حول العالم وبخاصة من الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا واللاجئين والمشردين ومن فقدوا السكن والمأوى.