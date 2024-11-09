العثورعلى جثة شاب عليها آثار صعق كهربائي بالعريش

عثرت الأجهزة المعنية بشمال سيناء على جثة شاب ملقاة بجوار أحد الطرق الرئيسية بمنطقة دوران المزرعة جنوب مدينة العريش، وتم نقلها إلى مستشفى العريش تحت تصرف النيابة



العثور على جثمان شاب عليه آثار صعق كهرباء بالعريش

واكدت المصادر الطبية أن الشاب يدعى (محمد س م ) 21 سنة، وأنه عثر على آثار صعق كهربائى بالجثة.