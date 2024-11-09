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خارج الحدود

البرلمان الإيراني: أكبر إذلال للكيان الصهيوني فشله في دخول لبنان

لبنان
لبنان

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: إن أكبر إذلال للكيان الصهيوني عدم تمكنه من دخول لبنان رغم القصف واغتيال قادة حزب الله.

وأضاف: على عكس توقعات وحسابات العدو فإن حركة حماس وحزب الله اللبناني لا يعتمدان على شخص واحد.

وتابع قاليباف: لو أرادت واشنطن حقًّا أن يتحقق السلام في المنطقة لكان عليها السيطرة على الكيان الصهيوني.

 يوم أمس الجمعة أفاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بأن موازين القوة تتغير لصالح المقاومة، وأن حزب الله اللبناني تمكن من إعادة بناء قدراته بشكل "إعجازي". 

وأكد سلامي، في كلمته أمام مجلس خبراء القيادة، أن إسرائيل أخطأت عندما اعتقدت أن إيران لن ترد على عدوانها.

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