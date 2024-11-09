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محافظات

يحاكي تراث المكس، افتتاح معرض إسكندرونا غدا

الإسكندرية
الإسكندرية

تفتتح مؤسسة راقودة للفن والتراث منذ 2017، معرض إسكندرونا في نسخته السابعة، بدعم من معهد جوته الألماني بالإسكندرية وبالشراكة مع مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، غدا الأحد بقاعة المركز، ويستمر المعرض حتى ١٤ نوفمبر.

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وإسكندرونا هو معرض فني تراثي يحاكي التراث السكندري من خلال موضوعات وأنماط فنية متنوعة تعبر عن روح المدينة وتراثها من خلال المبدعين والفنانين.

 يأتي موضوع معرض إسكندرونا فى نسخته السابعة لهذا العام ليتناول تراث منطقة المكس.

وبدأ المعرض عن طريق الإعلان عن فتح باب التقدم للاشتراك فى المعرض، وكانت الفئة المستهدفة مجموعة من الفنانين فى شتى المجالات من المعماريين ومهندسي التخطيط العمراني، والفنانين التشكيليين، والمصوريين الفوتوغرافيين، وتم اختيار مجموعة من المتقدمين لتبدأ الفعاليات بورش تدريبية للمشتركين للتعريف بتراث المكس، ومن ثم عمل جولات للمنطقة لمشاهدة روائع التراث الحي بالمكس.

 

 وبدأت بعد ذلك التحضيرات الفنية للأعمال من قبل المشتركين والتى صاحبها متابعة من جانب المؤسسة ومجموعة من المتخصصين للوصول بالأعمال لأفضل نموذج يعبر عن تراث المكس ويوضح جماليات المكان وكيفية تجسيد الرؤي المستقبلية للمنطقة، وكيفية إعادة استخدام عمران وعمارة المكس فيما يتسق مع مشروع تطوير الميناء الغربي للإسكندرية.

وسيتم عرض تلك الأعمال الفنية التى توضح رؤية الفنان والمبدع عن تصورهم المستقبلي لمنطقة المكس، كي تكون تلك الأعمال بمثابة الشاهد على تنوع وثراء منطقة المكس بتراثها البحري المتميز، وعن إمكانياتها التي يمكن الاستفادة منها بشتى الطرق.

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الثقافة معرض الاسكندرية

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