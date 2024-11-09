السبت 09 نوفمبر 2024
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سياسة

عقوبات تصنيع أكياس بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات في مصر

الأكياس البلاستيكية،
الأكياس البلاستيكية، فيتو

تعد الأكياس البلاستيكية أحد أبرز الملوثات البيئية التي تهدد حياة الإنسان والحيوان، حيث تساهم في تدمير الموارد الطبيعية والتأثير سلبًا على صحة البيئة. 

قرارات الحكومة لمواجهة فوضى تصنيع الأكياس البلاستيكية 

وفي ظل تزايد الاهتمام العالمي بالمشاكل البيئية، اتخذت مصر خطوات جادة لمكافحة استخدام الأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة، سواء من خلال تشديد القوانين أو من خلال حملة توعية مكثفة في المجتمع.

وأصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تقنين استخدام الأكياس البلاستيكية وإيجاد بدائل صديقة للبيئة، على رأسها القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2020، الذي أصدرته وزارة البيئة، وبموجب القرار يخضع تصنيع الأكياس البلاستيكية المضرّة بالبيئة أو استيرادها أو توزيعها لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن.

وحددت الوزارة غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه مصري على الشركات أو المصانع التي تقوم بتصنيع أو توزيع الأكياس البلاستيكية الملوثة، كما تشمل الغرامة أي شخص أو جهة تقوم بتسويق الأكياس دون الامتثال للمعايير البيئية المعتمدة.

وحال تكرار المخالفة، يحق للجهات المختصة وقف نشاط المصنع أو الشركة حتى تلتزم بالقوانين البيئية، ويمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حالة تكرار الانتهاكات البيئية أو التصرفات التي تهدد صحة المواطن المصري، وقد تصل مدة السجن إلى 3 سنوات في الحالات المتكررة أو الخطيرة.

أهداف تشديد عقوبات تصنيع الأكياس البلاستيكية المخالفة 

وتتلخص الأهداف الرئيسية من تطبيق هذه العقوبات في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، والتشجيع على استبدالها بأكياس صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس القماشية التي يمكن إعادة استخدامها. 

كما تهدف الدولة إلى حماية الحياة البرية والبحرية، حيث يعتبر البلاستيك من الملوثات الرئيسية للمحيطات ويشكل تهديدًا كبيرًا للكائنات البحرية.

ورغم التشريعات الجديدة، ما زال هناك تحدي كبير في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، بسبب أن هناك تزايدًا في استخدام الأكياس البلاستيكية بالعديد من الأماكن التجارية، لذا هناك دورا للمواطن في دعم هذه المبادرات من خلال التوعية بالآثار البيئية للأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل المتاحة.

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