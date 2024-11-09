السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا الاحتلال إلى 3136 شهيدا و13979 مصابا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى  3136 شهيدا و13 ألفا و979 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وبالأمس الجمعة استشهد 3 لبنانيين وأُصيب أكثر من 30 آخرين،  إثر غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة صور جنوبي لبنان، وفق حصيلة أولية.

غارات إسرائيلية عنيفة جنوب لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الحصيلة غير النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على صور بلغت "3 شهداء وأكثر من 30 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وأضافت الوكالة أن "الغارات تسببت في دمار كبير بالأماكن المستهدفة".

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غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان

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لبنان العدوان الاسرائيلي علي لبنان جنوب لبنان

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