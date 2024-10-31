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رياضة

تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع فاروق ونور الدين لإثنائهما عن الاستقالة

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب الرئيس، جلسة مع محمد فاروق، وإبراهيم نور الدين المدير الفني ومسئول التطوير والتثقيف باللجنة، للحديث عن خطة تطوير للتحكيم المصري خاصة مع انطلاق الدوري المصري.

وشهدت الجلسة رفض اتحاد الكرة قبول استقالة محمد فاروق وإبراهيم نور الدين من لجنة الحكام بسبب عدم إعلان المجلس تشكيل اللجنة رسميا.

وأكد علام والدرندلي خلال الجلسة أن المجلس يقترب من الرحيل وتعيين مجلس جديد لإدارة الجبلاية وليس من المنطقي أن يتم إعلان تشكيل لجنة الحكام في هذا التوقيت.

ويرغب مجلس الجبلاية في التمسك بأعضاء اللجنة بسبب انطلاق بطولة الدوري المصري وليس من المنطقي أن يتم قبول استقالة فاروق ونور الدين وبدء الموسم الكروي بدون لجنة حكام وسيكون هناك وقت كبير لتشكيل لجنة أخرى.

وتقدم إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه، بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام.

وجاء نص استقالة إبراهيم نور الدين كالتالي:

 "أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.

ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنية التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الإدارية من خلال عملي الوظيفي.

وجاء نص استقالة إبراهيم نور الدين كالتالي:

 "أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن عدم استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.

ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنية التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الإدارية من خلال عملي الوظيفي.

وبالرغم من أن فترة تواجدي في مهام عملي لم تتخطى أربعة شهور، إلا أنني استطاعت خلالها تحقيق إنجاز ولو بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تطوير الأداء التحكيمي الأمر الذي ألقى بظلاله في المباريات الأخيرة وكان أمام الجميع سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي

وكنت أسير على قدم وساق نحو المسار الصحيح فيما يخص المنظومة التحكيمية، وساهمت في عمل محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وكذلك أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة.

 

وكان هدفي في المقام الأول هو الصالح العام ليس إلا، وأن يكون التحكيم المصري مثالا يحتذى به في الدول المختلفة، وعملت على ذلك من خلال رفع الأعباء النفسية وتقريب وجهات النظر مع السادة الإعلاميين واستعادة هيبة التحكيم المصري وعودته لمكانته الطبيعية، وكذلك عودة ثقة مسؤولي الأندية الموقرين  في التحكيم المصري  المدين لهم بالفضل في حسن التعاون ودعمهم قبل وبعد المباريات.

 

وأود أن أوضح أني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقة كنوع من رد الجميل لمنظومة التحكيم المصري، وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتى لا يعتقد البعض أن المجهود المضاعف المبذول هدف السعي خلف البدلات أو إي استفادة مادية.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالكامل على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة للقيام بعملي على أكمل وجه، وكذلك السيد المحترم / وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري الذي قدم كل الدعم والتعاون لإنجاح المنظومة التحكيمية.

 

ويجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع أحد زملائي في موقف محرج أمام الرأي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حاله عدم الإعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شأننا جميعًا أمام الحكام وعدم القدرة على السيطرة عليهم أو مواجهتهم مستقبلًا.
وعلى الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض  المسؤولين الاستعانة ببعض المتخصصين لإدارة ملف تقنية الفيديو بدلا من بعض الأشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئة تسببت في زعزعة الثقة بينهم وبين لجنة الحكام مما دعاهم إلى التواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتأكد من المعلومات المتضاربة، الأمر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشأن المثار آنذاك.

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الاتحاد المصري لكرة القدم ابراهيم نورالدين الاتحاد المصري الدوري المصري

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