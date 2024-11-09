السبت 09 نوفمبر 2024
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رياضة

شوط أول سلبي بين فاركو والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

البنك الاهلي
البنك الاهلي

تعادل فريق البنك الأهلي مع نظيره فاركو بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من  مسابقة الدورى المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو فى الدوري


وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 
في خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو 

خط الوسط: احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال 

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور. 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى، محمد بسيونى، احمد ياسر ريان، أيمن أشرف، محمد فتحى، احمد النادرى، سيد نيمار، احمد مدبولى، محمد جريندو.

تشكيل فاركو أمام البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: محمد شيكا.

في خط الدفاع: ياسين مرعى، ينكادا، محمود جهاد،  عزمى غوما.

في خط الوسط: أحمد فؤاد، وليد فرج، أحمد جمال، محمود عماد.

في خط الهجوم: أحمد شريف، وعمرو ناصر. 

مباراه البنك الاهلي وفاركو

ويسعى فريق فاركو اليوم الي تعويض الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ونفس الحال بالنسبة لفريق البنك الأهلي الذي يدخل  اللقاء بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، في مباراة صاحبها الكثير من الجدل التحكيمي وأسفرت في النهاية عن تغيير لجنة الحكام.
 

وضم فريق فاركو 6 صفقات جديدة وشملت كلًا من: "زهير المترجى، بينجامين تولا، مروان مجدى، محمد سيد، أحمد شعبان، محمود فرحات".

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