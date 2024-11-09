السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

سقوط 11 عنصر إجرامي بحوزتهم مخدرات بـ 16 مليون جنيه

سقوط 11 عنصر إجرامى
سقوط 11 عنصر إجرامى بحوزتهم كميتت من مخدرى الحشيش والشابو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

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وفي مديرية أمن البحيرة؛ ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
 

كما ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النوبارية، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقتين).

 

وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
         
مديرية أمن الفيوم؛ ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة إبشواى، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات- 3 دراجات نارية "بدون لوحات"- سلاح أبيض- ميزان حساس).
 

وفى مديرية أمن قنا؛ ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– 300 قرص مخدر لعقار "التامول"- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- ميزان حساس).
 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (16 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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