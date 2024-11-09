ما لا تعرفه عن إستاد غزل المحلة الجديد بعد تطويره (صور)

نادي غزل المحلة أحد أندية كرة القدم في مصر أنشئ في العام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادي الوطني الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين ثم كان إنشاء استاد الغزل في عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة في دوري الشركات في ذلك الوقت، ثم بدأت مشاركاته في الدوري الممتاز.

بحكم وجود إستاد غزل المحلة في مدينة كبيرة مثل مدينة المحلة الكبرى أصبح له جماهيره في المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، وهو من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدوري العام ولعب في الدوري المصري الممتاز 44 مرة، ساهم المحلة بكثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي من ناشئي النادي.

كما أن شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني السابق ومدرب المنتخب الأوليمبي حاليا هو أحد أبناء هذا النادي، كما أن النادي يملك لاعبين في منتخب الشباب 2001 الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوي.

وحرصت شركة غزل المحلة لكرة القدم علي تطوير ستاد غزل المحلة تطويرا كليا شمل الآتي:



١- تغيير أرضية الملعب بشكل كامل بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

٢- انشاء منظومات جديدة للري والصرف وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية.

٣- رفع الكفاءة الانشائية للمدرجات الأمامية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنصورة وفتحها للجمهور بعد إغلاقها لأكثر من ٤ سنوات.

٤- تركيب مقاعد للجماهير بكامل سعة الاستاد.

٥- تطوير صالات الجيم ودعمها بأحدث الأجهزة الرياضية.

٦- تطوير قاعات المؤتمر الصحفي ومداخل الفريق الضيف.

٧- تطوير المقصورة الرئيسية وتجهيز مكان مكان مخصص لكبار الزوار.

٨- تجهيز استراحة جديدة لكبار الزوار.

٩-تطوير مداخل الجماهير للاستاد.

١٠- تطوير أنظمة الإضاءة للاستاد

١١- تطوير الإذاعة الداخلية للاستاد.

١٢- تركيب شاشة عرض عملاقة بعرض ١٢ متر وارتفاع ٨ أمتار.

١٣- تجهيز مقر جديد لإقامة الفرق الرياضية مجهز على أعلى مستوى.

١٤- تطوير غرف اللاعبين ودعمها بغرف ساونا وجاكوزي وغرف استشفاء.

الملاعب الفرعية لاستاد غزل المحلة

وعلى جانب آخر، فشهدت الملاعب الفرعية لاستاد غزل المحلة تطويرًا مماثلًا

١- تم تطوير أرضية الملاعب لاستقبال مباريات قطاع الناشئين وتدريبات الفريق الأول

٢- رفع كفاءة المدرجات

٣- انشاء أنظمة إنارة بملعب الساعة لأول مرة واتاحة التدريب ليلًا لفرق البراعم والأكاديميات.

٤- رفع كفاءة الإضاءة بالملاعب الفرعية.

٥- تجهيز غرف لخدمات الملاعب.

٦- تطوير صالة الجيم.



افتتاح تطوير ستاد "غزل المحلة"

وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة يشهدان افتتاح تطوير ستاد "غزل المحلة" والملاعب الفرعية

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح أعمال تطوير ستاد غزل المحلة التاريخي والملاعب الفرعية، التي قامت بها شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وقام الوزيران بجولة موسعة داخل الاستاد ومنشآته التي شملها مشروع التطوير، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارتي قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة مصر الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة غزل المحلة لكرة القدم.

أكد المهندس محمد شيمي أهمية تطوير المنشآت الرياضية وتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرتها على استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية، خصوصا في الأندية التي تحظى بشعبية كبيرة ولها تاريخ عريق مثل نادي غزل المحلة، موضحا أن توفير بيئة رياضية متميزة يساهم في رفع مستوى الأداء الرياضي ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد أحد أهم القلاع الصناعية في مصر، وتشهد مشروعا ضخما للتحديث والتطوير يشمل مصانع جديدة ورفع كفاءة الأخرى القائمة وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم.

من جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبحي سعادته بأعمال التطوير التي شهدها ستاد غزل المحلة التاريخي، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير وفعال في تطوير الأندية الشعبية تقديرا لتاريخها وجماهيريتها، مشيرا إلى أن نادي غزل المحلة ليس الوحيد الذي يتم تطويره من قبل الدولة ولكن نسير بخطي كبيرة وثابتة نحو تحقيق الاستقرار والتطوير لجميع انديتنا المصرية بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص الأندية العريقة التي تتمتع بالشعبية الجماهيرية.

ومن جهته، نقل الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية تحيات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتأكيده على دعمه الكامل لمشاريع تطوير المنشآت الرياضية في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لتاريخ نادي غزل المحلة العريق والمشرف، الذي يعد من الأندية التي تركت بصمة في تاريخ الكرة المصرية وحقق العديد من الإنجازات على مدى العقود، معربا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال تطوير ستاد غزل المحلة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في قلعة الصناعة المصرية، ودورها في دعم الرياضة والشباب.

يشار إلى أن أعمال تطوير ستاد غزل المحلة شملت أرضية الملعب والمدرجات والمقصورة والشاشة الرئيسية والمداخل وأنظمة الإضاءة والإذاعة الداخلية، وكذلك تطوير غرف اللاعبين وصالات اللياقة البدنية، ومقر جديد لإقامة الفرق الرياضية. كما شهدت الملاعب الفرعية تطويرًا مماثلًا.

