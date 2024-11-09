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محافظات

وزيرا قطاع الأعمال والرياضة يشهدان افتتاح أعمال تطوير ستاد غزل المحلة

وزيرا قطاع الأعمال
وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة خلال الافتتاح

 شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح أعمال تطوير ستاد غزل المحلة التاريخي والملاعب الفرعية، التي نفذتها شركة غزل المحلة لكرة القدم.

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وأجرى الوزيران جولة موسعة داخل الاستاد ومنشآته التي شملها مشروع التطوير، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارتي قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة مصر الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة غزل المحلة لكرة القدم.

أكد المهندس محمد شيمي أهمية تطوير المنشآت الرياضية وتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرتها على استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية، خصوصا في الأندية التي تحظى بشعبية كبيرة ولها تاريخ عريق مثل نادي غزل المحلة، موضحا أن توفير بيئة رياضية متميزة يساهم في رفع مستوى الأداء الرياضي ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية، مشيرا إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد أحد أهم القلاع الصناعية في مصر، وتشهد مشروعا ضخما للتحديث والتطوير يشمل مصانع جديدة ورفع كفاءة الأخرى القائمة وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم.

من جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبحي سعادته بأعمال التطوير التي شهدها ستاد غزل المحلة التاريخي، موضحا أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير وفعال في تطوير الأندية الشعبية تقديرا لتاريخها وجماهيريتها، مشيرا إلى أن “نادي غزل المحلة ليس الوحيد الذي يتم تطويره  من قبل الدولة ولكن نسير بخطي كبيرة وثابتة نحو تحقيق الاستقرار والتطوير لجميع انديتنا المصرية بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص الأندية العريقة التي تتمتع بالشعبية الجماهيرية”.

ومن جهته، نقل الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية تحيات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتأكيده على دعمه الكامل لمشاريع تطوير المنشآت الرياضية في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لتاريخ نادي غزل المحلة العريق والمشرف، الذي يعد من الأندية التي تركت بصمة في تاريخ الكرة المصرية وحقق العديد من الإنجازات على مدى العقود.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال تطوير ستاد غزل المحلة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في قلعة الصناعة المصرية، ودورها في دعم الرياضة والشباب.

يشار إلى أن أعمال تطوير ستاد غزل المحلة شملت أرضية الملعب والمدرجات والمقصورة والشاشة الرئيسية والمداخل وأنظمة الإضاءة والإذاعة الداخلية، وكذلك تطوير غرف اللاعبين وصالات اللياقة البدنية، ومقر جديد لإقامة الفرق الرياضية. كما شهدت الملاعب الفرعية تطويرًا مماثلًا.

 

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