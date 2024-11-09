محافظ الغربية: إنشاء مناطق حضارية مطورة بديلا للمساكن العشوائية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على سرعة الانتهاء من انشاء العماراتي 23 و24 بعمارات أبو شاهين لتوفير مساكن آمنة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في مدن وقرى مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار الاعمال الجارية في انشاء العمارتين 23 و24 وأشار محافظ الغربية الى ان قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم ٥ عقارات،كانوا يعيشون في أماكن خطرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر المنطقة بهذا الشكل، في ظل الجمهورية الجديدة وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وانتهت من تطوير ال 3 عقارات بالمنطقة وتسير الاعمال على قدم وساق في بناء العماراتي 23 و24 حيث تم نقل المواطنين إلى وحدة إيجار مؤقت لحين الانتهاء من العمارات، وعودتهم إليها.

وأكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة أصبح واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، عقب إتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيا من خلال برنامج حكومي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.