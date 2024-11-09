السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية: إنشاء مناطق حضارية مطورة بديلا للمساكن العشوائية

إنشاء مناطق حضارية
إنشاء مناطق حضارية مطورة بديلا للمساكن العشوائية

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على سرعة الانتهاء من انشاء العماراتي 23 و24  بعمارات أبو شاهين لتوفير مساكن آمنة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في مدن وقرى مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

محافظ الغربية يشارك في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

جامعة طنطا تنظم مهرجانًا رياضيًّا ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة"

جاء ذلك خلال متابعته استمرار الاعمال الجارية في انشاء العمارتين 23 و24 وأشار محافظ الغربية الى ان قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم ٥ عقارات،كانوا يعيشون في أماكن خطرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر المنطقة بهذا الشكل، في ظل الجمهورية الجديدة وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وانتهت من تطوير ال 3 عقارات بالمنطقة وتسير الاعمال على قدم وساق في بناء العماراتي 23 و24 حيث تم نقل المواطنين إلى وحدة إيجار مؤقت لحين الانتهاء من العمارات، وعودتهم إليها.

وأكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائيات وغير المخططة أصبح واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، عقب إتخاذ الدولة خطوات جادة للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق وبناء ملايين الوحدات السكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير المناطق العشوائية والقضاء عليها تدريجيا من خلال برنامج حكومي، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشارك في ختام فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

الإسكان تعرض التجربة العمرانية المصرية وإمكانية تعميمها على المنطقة العربية

جامعة طنطا تنظم مهرجانًا رياضيًّا ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة"

تفاصيل مرعبة في قضية سفاح الغربية.. جثة زوجته كشفت باقي.. والمتهم لهيئة المحكمة: مش عايز محامي ومعايا ربنا ومنتظر عقابي بالآخرة

الأكثر قراءة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

سعر الدولار اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 6 بنوك

إصابة إمام عاشور، التشخيص الرسمي ومدة الغياب عن الملاعب

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

الدستورية العليا تلزم البرلمان بتنفيذ حكم الزيادة السنوية للايجار القديم

تفريغ الكاميرات في واقعة اعتداء مدرس على تلميذة بالخرطوم

منوعات

المزيد

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads