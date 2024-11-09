مستشفيات صحة الدقهلية تستقبل 3 أجهزة أشعة XRAY جديدة
أعلن دكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم، عن وصول 3 أجهزة اشعه XRAY بمستشفيات طلخا وشربين علاوة على أتميدة المركزى.
وأوضح مدكور، أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة ودكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، ودكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.
مشيدًا فى الوقت ذاته بجهود إدارة الأشعة بصحة الدقهلية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة وعماد السيد.
هذا وقد استقبلت المستشفيات الثلاثة الأجهزة صباح اليوم على أن تكون متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها.
يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وصول أحدث جهاز مقطعية لمستشفى جمصة.
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