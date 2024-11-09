السبت 09 نوفمبر 2024
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استمرار عمل لجنة فحص تظلمات بطاقة إثبات الإعاقة بتضامن الدقهلية (صور)

كارت الخدمات بتضامن
كارت الخدمات بتضامن الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية التضامن بالدقهلية استمرار عقد لجنة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين  في عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 وجاء ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبالتنسيق مع الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.

وعقد بمقر مديرية تضامن الدقهلية اجتماع لجنة تظلمات من عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات وعضوية  ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية د وليد الهراس مدير المجلس الطبي العام، الدكتور ماجد صدقي، الدكتور عبد الله على استشاري السمعيات وتم عرض الحالات المتقدمة ومناظرتهم أمام اللجنة.

 

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