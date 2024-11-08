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محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المراكز والمدن بتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين بالمراكز التكنولوجية

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن هناك تكليفات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بهذا الملف الهام.

المراكز التكنولوجية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات

وأشار محافظ الدقهلية الى  أن المراكز التكنولوجية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، من خلال توفير جميع سبل الدعم والمساعدة، وتوجيه فرق العمل إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات، وأضاف أن هناك فرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات.

منظومة المتغيرات المكانية

حيث تابع اللواء "مرزوق" سير منظومة العمل بالملف بما تشمل عدد الطلبات التي تم تقديمها بالمراكز التكنولوجية، وتلك التي تمت معاينتها والمعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية، وردود الإدارات الهندسية وأملاك الدولة على المتغيرات المكانية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات تصالح.

تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة الإنتهاء

وشدد محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.

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