الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص أثناء عبوره رصيف قطار بنها بالمنوفية

مصرع شخص أثناء عبوره
مصرع شخص أثناء عبوره رصيف قطار بنها بالمنوفية

لقي مواطن حتفه فى العقد السابع من العمر أثناء عبوره من مكان غير مخصص لمرور بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع م.ز. 60 سنة، ومقيم بدائرة المركز، تحت عجلات قطار منوف - بنها أثناء عبوره شريط القطار.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطار منوف - بنها الباجو مدينة بنها محافظة المنوفية اخبار حوادث المنوفية

مواد متعلقة

إزالة 40 حالة إشغال وتحرير 12 محضر مخالفة خلال حملة في المنوفية

سيارة محملة بماء النار تثير الرعب بالطريق الإقليمي بالمنوفية

بعد واقعة بورسعيد، تفتيش الطلاب بجهاز كشف المعادن في المنوفية (صور)

محافظ المنوفية: الانتهاء من تنفيذ 296 وحدة سكنية بأشمون والشهداء

محافظ المنوفية يوافق على صرف مساعدة مالية لحالة إنسانية من ذوى الهمم

رسالة عبر هاتف محافظ المنوفية تنقذ مشردا (صور)

بيطحنوا الطباشير ويشموه، مدرسة بالمنوفية تقرر استدعاء أولياء أمور 9 طلاب ابتدائي

مدير مدرسة بالمنوفية يستخرج مقصات وآلات حادة من حقائب التلاميذ

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

قرار جديد من مجلس إدارة الأهلي بشأن منصب نائب الرئيس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

خالد الجندي يكشف أسباب الإلحاد بين الشباب (فيديو)

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads