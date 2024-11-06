مصرع شخص أثناء عبوره رصيف قطار بنها بالمنوفية

لقي مواطن حتفه فى العقد السابع من العمر أثناء عبوره من مكان غير مخصص لمرور بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصى.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع م.ز. 60 سنة، ومقيم بدائرة المركز، تحت عجلات قطار منوف - بنها أثناء عبوره شريط القطار.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.