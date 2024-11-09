بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تم بيع لوحة فنية تصور عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينج، بمبلغ مفاجئ قدره 1.1 مليون دولار في مزاد أقيم يوم الخميس، والمفاجأة الكبرى كانت أن اللوحة لم تكن من عمل فنان تقليدي، بل من إنتاج روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي

وبحسب «ارم»، تعد هذه التجربة ابتكارًا من إيدان ميلر، وهو صاحب معرض فني سابق خارج أكسفورد في إنجلترا، والذي تعاون مع فريق مكون من حوالي 30 شخصا لبناء الروبوت.

وظهر الروبوت في أحدث مراحله وهو يرتدي زي امرأة بقصة شعر قصيرة، ويطلق عليه اسم "آيدا"، تكريمًا للعالمة أدا لوفليس، التي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر في العالم.