الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

الجنيه الإسترليني,
الجنيه الإسترليني, فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر  سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

الجنيه الإسترليني، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

63.25 جنيه للشراء.

63.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في  البنك الأهلي المصري

63.09 جنيه للشراء.

63.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

62.98   جنيه للشراء.

63.18  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

62.95  جنيه للشراء.

63.18  جنيه للبيع.

 

 

الجنيه الإسترلينى - فيتو 

 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

62.98 جنيه للشراء.

63.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

63.19 جنيه للشراء.

63.51 جنيه للبيع.

 

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