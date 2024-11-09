المصري الديمقراطي يناقش أهمية التراث في تشكيل الهوية الوطنية

تعقد أمانة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي برئاسة فريد زهران ندوة بعنوان “خطة التراث وأهميته فى تشكيل الهوية الوطنية” وذلك مساء اليوم السبت فى السادسة مساءً بمقر الحزب الرئيسي.

أهم محاور ندوة المصري الديمقراطي

وأكدت منى الشماخ، أمينة الاعلام والامين العام المساعد للحزب أن"الندوة ستناقش عددًا من المحاور الهامة على رأسها أهمية الحفاظ على التراث وكيفية الحفاظ عليه وخاصة ما يتعلق بتاريخنا من خلال حماية الآثار والمباني الأثرية بالإضافة إلى التأكيد على أن التراب المصري جزء أصيل من تشكيل الهوية المصرية والوطنية".

المشاركون بندوة خطة التراث وأهميته

وأضافت الشماخ أن الندوة ستستضيف عددًا من المتخصصين، على رأسهم الدكتور أيمن وزيري رئيس قسم الآثار بجامعة الفيوم ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، المهندس رامز عزمي متخصص العمارة الأثرية، والمهندس يحيى الزيني رئيس اتحاد المعماريين المصريين .