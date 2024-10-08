وزير الثقافة: كنوزنا الفنية مرآة تعكس تاريخنا وحضارتنا ومسئوليتنا الحفاظ عليها(صور)

أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زيارة تفقدية لمخازن متحف الجزيرة للفنون، الذي يضم كنوزًا فنية فريدة، وتم تصميمه على أحدث المعايير العالمية لحفظ وحماية المقتنيات الفنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على التراث الفني المصري.

وخلال الجولة، تفقد الوزير أقسام المخزن التي تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بدءًا من لوحات رواد الفن إلى منحوتات ومقتنيات نادرة.

كنوز فنية

وأعرب هنو، عن إعجابه بالكنوز الفنية التي يحويها المخزن المتحفي، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليها كجزء أصيل من التراث المصري.

وقال وزير الثقافة: "إن هذه الكنوز الفنية هي مرآة تعكس تاريخنا وحضارتنا، وهي مسئولية علينا جميعًا الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأنا أؤكد لكم أن وزارة الثقافة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الأعمال الفنية، وترميمها وعرضها للجمهور."

ووجه الوزير بتطوير خطط جديدة لعرض هذه المقتنيات الفنية بشكل يليق بها بالمتاحف التابعة لوزارة الثقافة، وتكثيف الجهود لترميم عدد من اللوحات التي تحتاج إلى عناية خاصة، مشيدًا بالعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق عمل المتحف في الحفاظ على هذه الكنوز.