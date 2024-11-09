مسلسل أزمات المعلمين وأولياء الأمور عرض مستمر.. تفريغ كاميرات المراقبة بعد اعتداء مدرس على تلميذة بالخرطوم في الجيزة.. وشاب يطعن معلمًا في المنوفية (صور)

شهدت الفترة الاخيرة عدة أزمات بين المعلمين وبعض أولياء الأمور شملت تحرير محاضر ضد معلمين تسببوا في إصابة تلاميذ والتسبب في وفاة معلم وإصابة معلمين بطعنات، نستعرضها في التقرير التالي.

مقتل معلم أسفل منزله في المنوفية

ضجت مواقع التواصل بحادث مقتل مدرس علي يد زوج طالبة لديه، حيث نشروا صور المعلم الضحية.

وكان شاب أقدم على قتل مُدرس في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بداعي رفضه ذهاب زوجته "طالبة بالدبلوم" إلى درس خصوصي لدى المدرس.

وأوضح مصدر مقرب من أسرة المدرس في تصريحات صحفية أن الشاب المتهم تهجم على المدرس وسدد له عدة طعنات من سلاح أبيض بالبطن فخرجت أحشائه كما تسبب له في جروح نافذة بالرقبة، ولاذ بعدها بالفرار تاركًا المدرس ينزف حتى توفي.

وكان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بمصرع "عبد العظيم.ح.ا" يعمل معلمًا على يد "ب.ح.أ" 30 سنة، بسلاح أبيض مطواة، وتمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على المتهم.

المدرس الذي قتل علي يد زوج تلميذته باشمون

تفاصيل واقعة وفاة معلم في مدرسة بالقاهرة

وفي واقعة أخرى توفي مدرس أثناء مشادة مع ولي أمر في القاهرة، وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن الخلاف بدأ بنقاش عادي بين المعلم وولي أمر الطالبة، ولكن سرعان ما تصاعد إلى مشادة كلامية داخل الفصل، وأثناءها أصيب المعلم بأزمة قلبية حادة، أدت إلى سقوطه مغشيًا عليه أمام الطلاب وزملائه.

وكانت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتعرض معلم داخل المدرسة لأزمة صحية خطيرة، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى العام، حيث بُذلت الجهود الطبية لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالأزمة القلبية.

وأكدت تحريات مديرية أمن القاهرة أن المعلم المتوفى، محمد ز، كان يؤدي واجبه التعليمي حينما قام بتوبيخ إحدى الطالبات بسبب تقصيرها في الدراسة، مما دفع والد الطالبة إلى مواجهته في محاولة للدفاع عن ابنته، ولم يكن في حسبانه أن الأمور ستتطور إلى مشادة تنتهي بوفاة المعلم.

لحظة وفاة مدرس بمدرسة الخليفة بأزمة قلبية

الاعتداء على معلمين في مدينة بدر

وفي مدينة بدر تعرض مدرسان للاعتداء بالضرب داخل مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات في حي الزهور (الخامس سابقًا) أثناء اليوم الدراسي، على يد ولي أمر طالب وزوجته.

واستدعت الإدارة التعليمية في مدينة بدر، برئاسة داليا مصطفى مدير عام الإدارة وأحمد محمود وكيل الإدارة، تدخل قسم شرطة مدينة بدر بقيادة العميد فادي عاطف والمقدم محمد، رئيس وحدة المباحث.

وتم اقتياد جميع الأطراف المعنية إلى قسم الشرطة لفتح تحقيق في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة تفاصيل الاعتداء على المدرسين، حيث تبين أن ولي الأمر وزوجته هما المسؤولان عن الحادث.

وذكرت التحريات أن ولي الأمر وزوجته قد زارا المدرسة للاحتجاج على معاملة مدرس لابنهما، الذي يعرف بسلوكه المشاغب.

التعدي علي مدرسين باحد مدارس بدر

اتهام مدرس بالاعتداء بالضرب على تلميذة

وفي الجيزة يواصل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة اتهام مدرس بالاعتداء بالضرب على تلميذة ابتدائى بخرطوم داخل معهد أزهري بمدينة 6 أكتوبر، والتسبب في إصابتها، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجود بمكان الواقعة ومناقشة شهود العيان.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة 6 أكتوبر، من والد طالبة بالصف الثاني الابتدائي، اتهم فيه مدرسًا بمعهد أزهري بالاعتداء على ابنته بالضرب، والتسبب في إصابتها بعينيها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وحددت وزارة التربية والتعليم، عقوبات التعدي بدنيا من الطالب أو ولي الأمر على العاملين بالمدرسة، شملت عدة معالجات كالتالي:

- المعالجة الأولى تتضمن عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية، لاتخاذ قرار بفصله من أسبوع إلى أسبوعين، ونقله إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر.

-أخذ تعهد كتابي علي الطالب وولي الأمر بعدم التكرار.

- تحويل الطالب إلي الأخصائي الاجتماعي لدراسة المشكلة، ووضع وتنفيذ خطة التدخل المهني.

-اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر عند صدور التعدي منه.

-بينما تضمّنت المعالجة الثانية، في حالة تكرار المخالفة، عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، لاتخاذ قرار بفصل الطالب مدة لا تجاوز أسبوعين.

-نقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.

-تحويل الطالب إلى الأخصائي النفسي لوضع وتنفيذ خطة إرشادية جماعية.

-بينما شملت المعالجة الثالثة تتضمّن عرض الطالب على لجنة الحماية المركزية بالمديرية لاتخاذ قرار بتحويله إلى نظام تأدية الامتحان من الخارج «نظام منازل» بالنسبة للمرحلة الثانوية.

- وبالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي لا يجاوز الفصل من شهر إلى شهرين مع نقل الطالب إلى مدرسة أخرى خارج الإدارة التعليمية.

-واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر عند صدور التعدي منه.