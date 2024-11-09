تفريغ الكاميرات في واقعة اعتداء مدرس على تلميذة بالخرطوم
يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف حقيقة اتهام مدرس بالاعتداء بالضرب على تلميذة ابتدائى بخرطوم داخل معهد أزهري بمدينة 6 أكتوبر، والتسبب في إصابتها، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجود بمكان الواقعة ومناقشة شهود العيان.
وكان بلاغ ورد لقسم شرطة 6 أكتوبر، من والد طالبة بالصف الثاني الابتدائي، اتهم فيه مدرسًا بمعهد أزهري بالاعتداء على ابنته بالضرب، والتسبب في إصابتها بعينيها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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