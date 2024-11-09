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سياسة

البابا تواضروس يترأس أول قداس في المقر الجديد بمثلث الأمل

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسة، اليوم، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة مثلث الأمل بالقاهرة الجديدة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه  شارك في القداس عدد من أعضاء المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وممثلو الهيئات والمؤسسات والكيانات الكنسية، والعديد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويضم المقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أرض مثلث الأمل  بالقاهرة الجديدة، أرض مثلث الأمل المقر الإداري الرئيسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث من المخطط له أن يُنشَأ على أرض "مثلث الأمل" مقرات للمؤسسات الكنسية التعليمية والإدارية والخدمية، بينما تضم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقر البابوي للأب البطريرك.

وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لثلاثة مبانٍ إلى جانب مبنى الكنيسة وهي كنيسة على اسم القديسين مار مرقس الرسول والبابا كيرلس السادس، وجاري إنهاء تراخيص بقية المباني.

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