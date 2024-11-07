إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بشبرا الخيمة (صور)
أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس هيئة نقل عام مع سيارتين ميكروباص أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة، اتجاه المظلات، والمصابين 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجار تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجار تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات بعد أن تسبب الحادث في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار،أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.