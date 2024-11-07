إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بشبرا الخيمة (صور)

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس هيئة نقل عام مع سيارتين ميكروباص أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة، اتجاه المظلات، والمصابين 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجار تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

تصادم بين أتوبيس مع سيارتين ميكروباص بالقليوبية، فيتو

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجار تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وجار رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات بعد أن تسبب الحادث في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.

تصادم بين أتوبيس مع سيارتين ميكروباص بالقليوبية، فيتو

تصادم بين أتوبيس مع سيارتين ميكروباص بالقليوبية، فيتو