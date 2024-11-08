استجابة لشكاوى المواطنين، تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحي بمنطقة الشعراوي بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحي بمنطقة الشعراوي بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط في استجابة لشكوى أحد المواطنين حفاظًا على أرواح وسلامة القاطنين بالمنطقة.

محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول بقرية درنكة

كان محافظ أسيوط خلال إحدى جولاته الميدانية لتفقد مخرات السيول بقرية درنكة بمركز أسيوط قد استمع إلى شكوى أحد المواطنين من وجود بالوعات صرف صحي بدون غطاء بمنطقة الشعراوي أمام المعهد الديني ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، وعلى الفور أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أسيوط بنزول بمتابعة الأمر ميدانيًا وحصر البالوعات التي لا توجد لها أغطية وتغطيتها فورًا، وتوجه مسئولي الوحدة المحلية إلى موقع الشكوى، وتم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تركيب 4 أغطية لبالوعات مكشوفة، وصبها بالاسمنت حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف المرور والعمل على تغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي، حفاظًا على سلامة المارة، موضحًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم على رأس الأولويات.

وقال المحافظ: “نعمل كجهاز تنفيذي على تلبية وتحقيق آمال وطموحات المجتمع الأسيوطي بمختلف فئاته والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجًا وتقديم يد العون وتوفير حياة كريمة لهم”

ولفت إلى ضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين في نطاق المحافظة ووضع حلول عاجلة لها بكافة القطاعات الخدمية.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية بالوعات مكشوفة من خلال الإتصال بغرفة عمليات المحافظة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو رقم الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي (125) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.