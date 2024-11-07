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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتنظيم دورات تدريبية لرؤساء المراكز والأحياء (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المديرية المالية، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المديرية المالية بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة سير العمل بالوحدات الحسابية والدورات التدريبية للنهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي ورؤية مصر ٢٠٣٠؛ وذلك في إطار جولاته الميدانية الدورية للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات وسير العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، ومحمد فؤاد مدير الوحدة الحسابية بالمديرية المالية، وأيمن أبو كريشة مدير الختامي والموازنة بالمديرية المالية، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومديري عموم المديرية، والعاملين بديوان عام المديرية المالية.

محافظ أسيوط يتفقد قاعة التدريب بالمديرية المالية 

وتفقد المحافظ ومرافقوه ديوان عام المديرية المالية وأقسامها المختلفة وأشاد بمستوى التطوير والإمكانيات والتجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة وبيئة العمل حيث تفقد قاعة التدريب ومدى تجهيزها لعقد الدورات التدريبية بها موجهًا بضرورة تنظيم دورات تدريبية لرؤساء المراكز والأحياء على الأعمال الحسابية التي تخص العقود والمشتريات والدورة المخزنية وغيرها من الأعمال الحسابية مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتسريع وتيرة العمل بمختلف الوحدات الحسابية بنطاق محافظة أسيوط وتفعيل ورش العمل والدورات التدريبية لمندوبي المالية ومديري عموم الشئون المالية بمختلف المديريات والهيئات الإقتصادية وتفعيل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد قسم الختامي والموازنة وغرفة الكاميرات

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد قسم الختامي والموازنة وغرفة الكاميرات والأمن وقسم التفتيش المالي والشئون القانونية ووحدة الميكنة فضلًا عن معمل الحاسب الآلي والوحدة الحسابية وإدارة البحوث والمخازن والمشتريات والإدارة العامة للتفتيش والموارد البشرية.

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بالقوصية

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والتقى المحافظ، بمديري عموم المديرية والعاملين بالمديرية المالية وأقسامها المختلفة موجهًا لهم الشكر على مجهوداتهم في رفع كفاءة الوحدات الحسابية بنطاق عام المحافظة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ إستراتيجية الدول ولتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والتنفيذ والرقابة والحفاظ على المال العام.

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