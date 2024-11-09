في ذكرى ميلاده.. حمدي أحمد «الفلاح الفصيح».. محجوب عبد الدايم أول وأفضل أدواره في السينما.. وهذه قصة تعديل سيناريو «القاهرة 30» ثلاث مرات

الفنان حمدى أحمد، فنان مثقف من الزمن الجميل، ابن حي بولاق، وصف بأنه الفلاح الفصيح، له أدوار سينمائية لا تنسى، قدم شخصيات متنوعة ناجحة، هو ابن البلد، والفلاح والعمدة، ومن أشهر أدواره محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30 مع المخرج صلاح أبو سيف، ومحمد أفندي في فيلم الأرض مع الفنان يوسف شاهين، ورحل عام 2006.

ولد الفنان حمدى أحمد فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 1933، والتحق بكلية التجارة وتركها ليدرس بمعهد التمثيل ويمتهن العمل بالتمثيل حتى أنه قدم خلال مشواره الفني 35 مسرحية، 25 فيلما، 80 مسلسلا تليفزيونيا.

محجوب عبد الدايم كان البداية السينمائية

من أهم وأروع الأدوار التى قدمها الفنان حمدى أحمد دور محجوب عبد الدايم فى الفيلم العربى " القاهرة 30 " الذى يعد واحدا من أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية والذى عرض بدار سينما ميامى طوال شهر نوفمبر عام 1966، وشارك في كتابة السيناريو وفية خيرى وصلاح أبو سيف وعلى الزرقانى وكتب الحوار لطفى الخولي.

كيف رفض محفوظ إجازة السيناريو

"القاهرة 30 " قصة كتبها الأديب نجيب محفوظ ونشرها باسم القاهرة الجديدة عام 1945، كتب لها السيناريو، ورغم ذلك رفضتها الرقابة على المصنفات، وعندما رأس الأديب نجيب محفوظ ــ مؤلف القصة ـــ الرقابة رفض إجازة تقديم القصة فى فيلم وقال: ضميرى لا يسمح بالموافقة على عمل رفضه غيرى لمجرد إنى صاحب قصته.

أحمد مظهر وسعاد حسنى فى القاهرة 30

واستطاع المنتج جمال الليثى وكان رئيس شركة القاهرة للإنتاج السينمائى، وهى إحدى شركات القطاع السينمائى للدولة أن يزيل كل العقبات ويحصل على التصريح من الرقابة بإنتاج الفيلم عام 1966، وكان رئيسها وقتئذ عبد الرحيم سرور، واختار له صلاح أبو سيف اسم القاهرة 30.

قصة الانحلال والفساد قبل الثورة

تحكى قصة فيلم القاهرة 30 عن انحرافات وزير من الوزراء وحياته السرية وفضائحه واستغلاله لنفوذه ومكانته كوزير، وقد اختار صلاح أبو سيف الفنان أحمد مظهر لأداء دور الباشا وزير المعارف مع مجموعة من ألمع النجوم، في فترة حكم إسماعيل صدقى باشا، التي ألغى فيها الدستور وألغى مجلس النواب وسيطر الاحتلال الإنجليزى على القصر، وانتشر الفساد، واشتعلت الثورات.

وقامت الفنانة سعاد حسنى ببطولة القاهرة 30 فى دور إحسان شحاتة فتاة معهد المعلمات شديدة الجمال والأنوثة وابنة الاسرة شديدة الفقر، التي تحب الطالب الجامعى الثوري الاشتراكي على طه الذى أداه بجدارة الفنان عبد العزيز مكيوى ـ وهو الفيلم الوحيد الذى قام ببطولته ـ لكنها تحت ضغوط الحاجة توافق على الارتباط من الباشا الغنى الذى ينتشل عائلتها من الفقر.

صاحب عبارة طظ

وفي القاهرة 30 تتزوج احسان من محجوب عبد الدايم الدور الذى قدمه الفنان حمدى احمد والذى يعد أول وافضل ادواره فى السينما بشهادة النقاد، زواجا صوريا حتى يتسنى للباشا ـ أحمد مظهر ـ أن يقيم علاقته بإحسان دون أن يكشف سره أحد، ومحجوب عبد الدايم الصديق لعلى طه المستعد لبيع ضميره ومبادئه ويعلن ذلك صراحة بلا خجل، وهو صاحب عبارة " طظ" التي ظل يرددها طوال الفيلم، لتبيع احسان ضميرها أيضا، لكن كتب النقاد عنها أنها ببراءتها كممثلة استطاعت كسب تعاطف المشاهد لها في دور مركب من اصعب الأدوار.

الفنان حمدى أحمد