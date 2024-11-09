السبت 09 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ختام مشاركة 18 شركة مصرية فى معرض جلفود بدبى

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة بالمعرض

 اختتمت مشاركة  18 شركة مصرية بفعاليات معرض جلفود للتصنيع 2024 فى فعاليات  الدورة الـ 10  من معرض جلفود للتصنيع Gulfood Manufacturing  بمركز دبي التجاري العالمي، والذى عقد خلال الفترة من 5 نوفمبر حتى 8 نوفمبر.
 

 

 

 وتمت المشاركة بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

 

 

حيث شهد المعرض استمرار توافد المستوردين على الشركات المصرية المُشاركة بالمعرض.
 

 

 

 

الوزير المفوض التجارى:  أهمية التواجد المصرى بمعرض جلفود 

وألتقى الوزير المفوض التجارى أشرف حمدى رئيس المكتب التجارى فى دبى، بالشركات المصرية العارضة.

 

 

 

 وأشاد بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها،مؤكدًا على أهمية التواجد المصرى بهذا المعرض الهام. 

 

ومن جانبها أكدت كافة الشركات المشاركة على جودة المعرض هذا العام وجودة وتنوع الزائرين المتوافدين على فعاليات المعرض.


 وقد قام المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ومكتب التمثيل التجارى فى دبى بالترويج لكافة الشركات المصرية المشاركة ودعوة المستوردين المهتمين بالمنتجات المصرية لزيارة الشركات المصرية لبحث فرص التعاون المتاحة. 

 

 

قام الدكتور أشرف السيد - وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بزيارة الجناح المصري والشركات العارضة بمعرض Gulfood Manufacturing وصاحبه في جولته هبه سهيل مدير ادارة المعارض بالمجلس

 

 

أهمية التواجد للجناح المصري وسط مختلف الدول العارضة

و أكد السيد وكيل المجلس علي أهمية التواجد للجناح المصري وسط مختلف الدول العارضة حيث يُعد معرض جلفود للتصنيع من أهم معارض مدخلات الانتاج في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالإضافة لكونه منصة أساسية فى التعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا القطاع الهام. 

 

وأثنى أيضًا علي جودة ومستوي المعروضات المصرية المشاركة.

 

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات معارض والمؤتمرات

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