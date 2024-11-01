الصناعات الغذائية تناقش التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء

تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برنامج تدريبي تحت عنوان "التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء" يوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحًا

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي في ضوء مبادرة " تدريبك في شركتك" التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB” الممول من وزارة الزراعة الأمريكية "USDA".

