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اقتصاد

الصناعات الغذائية تناقش التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء

اشرف الجزايرلي، فيتو
اشرف الجزايرلي، فيتو

تنظم غرفة  الصناعات الغذائية  باتحاد   الصناعات برنامج تدريبي تحت عنوان "التشريعات والقوانين والمواصفات الدولية في مجال سلامة الغذاء"  يوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة 11 صباحًا

ويأتي تنظيم  البرنامج التدريبي   في ضوء مبادرة " تدريبك في شركتك" التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB” الممول من وزارة الزراعة الأمريكية "USDA".
 

الصناعات الغذائية: نتعاون مع "المواصفات والجودة" في تقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية

الصناعات الغذائية تنظم اليوم ندوة عن "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"

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الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائية سلامة الغذاء

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