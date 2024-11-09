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خارج الحدود

سول تتهم بيونج يانج بشن هجمات تشويش على نظام "جي بي إس" وتكشف ماذا حدث للسفن والطائرات

الجيش الكوري الجنوبي،
الجيش الكوري الجنوبي، فيتو

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في هايجو وكايسونج أمس واليوم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن سفنًا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونج يانج بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها الشمالية بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرًا، استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونج-19"، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.

 وقالت كوريا الشمالية والجيشان الكوري الجنوبي والياباني، اللذان تتبعا مسار الصاروخ في الفضاء قبل أن يسقط في المحيط بين اليابان وروسيا، إن الصاروخ الذي أطلق،  الخميس، حلّق على ارتفاع أعلى مقارنة بأي صاروخ أطلقته بيونجيانج في السابق.

وأشادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالصاروخ قائلة إنه "أقوى صاروخ إستراتيجي في العالم".

 

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