تصفيات أمم إفريقيا.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا.. حسام حسن يعلن اليوم قائمة الفراعنة.. وإراحة محترفي أوروبا

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، للدخول في معسكر تدريبي مغلق؛ استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مساء اليوم السبت، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب

إراحة محترفي أوروبا

ومن المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا 25 لاعبًا، بينهم لاعبين أو ثلاثة محترفين على الأكثر في ظل رغبة حسام حسن في إراحة أغلب اللاعبين المحترفين في أوروبا، بعدما ضمن التأهل رسميًّا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وبات من المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر الوطني الثنائي المحترف في الدوري القطري محمود تريزيجيه وحمدي فتحي، وربما يتواجد معهما محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وفقًا لرؤية المدير الفني للفراعنة حسام حسن.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.