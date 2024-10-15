مجموعة مصر، بوتسوانا تفوز على الرأس الأخضر 1-0 بتصفيات أمم إفريقيا

مجموعة مصر، فاز منتخب بوتسوانا على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

سجل هدف بوتسوانا اللاعب ثابانج سيسيني في الدقيقة 53.

ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر وبوتسوانا في المجموعة الثالثة بجوار مصر وموريتانيا.

بهذه النتيجة يصل منتخب بوتسوانا للنقطة السادسة في المركز الثاني فيما يأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب بوتسوانا قد خطف فوزا مثيرا من الرأس الأخضر في الجولة الماضية بهدف وحيد، وحصد أول 3 نقاط له بالمجموعة، وذلك بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأولى والثانية أمام موريتانيا ومصر.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد استطاع الفوز على موريتانيا في مباراة الجولة الثانية، بعدما تلقى هزيمة صعبة أمام مصر بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى، ثم الهزيمة بالمواجهة الماضية.

