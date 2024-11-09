الشهابي يشهد الحفل الختامي للدورة الأولى من مهرجان "دمياط حاجة تانية" (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء أمس الجمعة بمنطقة الفنار باللسان بمدينة رأس البر، الحفل الختامي لمهرجان "دمياط حاجة تانية" بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية، والنائب حسن عيسى والنائبة هناء فاروق عضوا مجلس النواب والنائب محمد أبو حجازي والنائب أحمد البلشي عضوا مجلس الشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات بالمحافظة وممثلي شركة موبكو لإنتاج الأسمدة.

فاعليات حفل مهرجان دمياط حاجة تانية

فاعليات الحفل لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين

وتضمنت فاعليات الحفل التي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، عرض فيديو للمهرجان وفقرات فنية قدمها كورال جامعة حورس وكورال مكتبة مصر العامة وعدد من الفرق الفنية.



ووجه "المحافظ" الشكر إلى الموهوبين المشاركين بالفاعلية وأعلن عن نجاح الدورة الأولى من مهرجان دمياط لعام ٢٠٢٤ الذى تم تنفيذه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والبترول وبمشاركة الغرفة التجارية بدمياط، و بشراكة متميزة وقوية لعدد من الجهات والشركات الرائدة بمختلف المجالات بالقطاع الخاص، التى قامت بدعم المهرجان بشكل كامل، حيث لم تتحمل الدولة او المحافظة أى تكاليف، ووجه "الدكتور أيمن الشهابي" الشكر إلى جميع الرعاة ومدير المهرجان.

إقبال كبير من المواطنين على ختام حفل مهرجان دمياط حاجه تانية

وأكد محافظ دمياط عزم المحافظة على البدء فى إعداد مخطط الدورة الثانية من المهرجان عام ٢٠٢٥، وذلك فى إطار ما تم تحقيقه خلال الدورة الأولى وأوجه الاستفادة من إطلاق هذه النسخة، وإدراج مقترحات أخرى وفاعليات جديدة تساهم فى تعزيز الرؤى والأهداف الخاصة بالمهرجان من إبراز التراث الغني الذي تتمتع به دمیاط من النواحي الثقافية والتاريخية والسياحية والصناعية والتجارية والتسويقية والرياضية.